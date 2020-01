Policiais mobilizam população para ajudar criança com leucemia em Manaus

Manaus/AM - Policiais militares da 26º Cicom estão atuando em apoio da criança Miriá Vitória de Souza de 6 anos, em Manaus.

Segundo os PMs, a história de Miriá foi conhecida enquanto eles faziam patrulhamento e viram a criança. Sensibilizados, eles pararam para ouvir a história da família, que informou que a pequena está precisando de medicamentos, comida, acessórios para o hospital e doação de medula. Além disso, Miriá também sente dificuldades para andar.

Quem puder ajudar, pode falar com o Tenente Abraão, pelo número 99172-1757. O telefone da 26º Cicom também está disponível para receber doações: 9 8842-1767. A 26º Cicom está localizada na R. Vitória Régia, 62-80 - Santa Etelvina.

Sobre a Leucemia: A leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos, geralmente, de origem desconhecida. Tem como principal característica o acúmulo de células doentes na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais.

A medula óssea é o local de fabricação das células sanguíneas e ocupa a cavidade dos ossos, sendo popularmente conhecida por tutano. Nela são encontradas as células que dão origem aos glóbulos brancos (leucócitos), aos glóbulos vermelhos (hemácias ou eritrócitos) e às plaquetas.

Na leucemia, uma célula sanguínea que ainda não atingiu a maturidade sofre uma mutação genética que a transforma em uma célula cancerosa. Essa célula anormal não funciona de forma adequada, multiplica-se mais rápido e morre menos do que as células normais. Dessa forma, as células sanguíneas saudáveis da medula óssea vão sendo substituídas por células anormais cancerosas.

Nas leucemias agudas, o processo de tratamento envolve quimioterapia (combinações de quimioterápicos), controle das complicações infecciosas e hemorrágicas e prevenção ou combate da doença no Sistema Nervoso Central (cérebro e medula espinhal). Para alguns casos, é indicado o transplante de medula óssea.

Foto: Portal do Holanda / Altermir Coelho