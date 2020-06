Saiba identificar os principais sintomas de depressão; entenda

O prefeito que Manaus vai escolher

Durante a pandemia do novo coronavírus é normal que as pessoas se sintam um pouco mais tristes, indispostas e com as emoções à flor da pele, isso porque o isolamento por muito tempo pode contribuir para mudanças de humor repentinamente. No entanto, é importante ficar atento para os primeiros sinais de depressão.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a depressão afeta mais de 264 milhões de pessoas no mundo e pode provocar sensação de sofrimento por longos períodos, às vezes até sem motivo, além de fazer com que a pessoa não consiga fazer atividades diárias simples como trabalhar ou estudar e chega até a interferir nas relações com a família e amigos.

O site UOL listou alguns dos principais sintomas da doença, mas é importante procurar ajuda médica:

- Sentimentos de tristeza e aborrecimento;

- Sensações de irritabilidade, tensão ou agitação;

- Sensações de aflição, preocupação, receios infundados e insegurança;

- Diminuição da energia, fadiga e lentidão;

- Perda de interesse e prazer nas atividades diárias;

- Perturbação do sono e do desejo sexual;

- Variações significativas do peso por perturbações do apetite;

- Sentimentos de culpa e de autodesvalorização;

- Alterações da concentração, memória e raciocínio;

- Sintomas físicos não devidos a outra doença (dores de cabeça, perturbações digestivas, dor crônica, mal-estar geral);

- Ideias de morte e tentativas de suicídio.