Reajuste salarial a servidores públicos pode ser vetado por Bolsonaro

Um trecho do projeto de ajuda aos estados que possibilita o reajuste salarial a servidores públicos poderá ser vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, segundo ele próprio declarou, nesta quinta-feira (07).

De acordo com o site de notícias Globo, a versão inicial do projeto previa que a ajuda financeira da União a estados e municípios tinha, entre as contrapartidas, o congelamento nos salários dos servidores. Durante a tramitação no Congresso, parlamentares incluíram no texto categorias que poderiam ter o reajuste. O projeto foi aprovado nesta quarta (6).

Os seguintes servidores que poderão ter reajuste de salário, segundo o decreto são : funcionários públicos da área da saúde, funcionários públicos da área de segurança, militares das Forças Armadas, servidores da Polícia Federal (PF), servidores da Polícia Rodoviária Federal (PRF), guardas municipais, trabalhadores da educação pública como os professores, agentes socioeducativos, profissionais de limpeza urbana e de serviços funerários, profissionais de assistência social e servidores das carreiras periciais, como os peritos criminais.