Brasileiros descobrem tratamento promissor contra AIDS

Uma combinação de medicamentos se mostrou eficaz em pessoas que possuem Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). O Estudo foi realizado na Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e liderado pelo infectologista Ricardo Sobhie Diaz, que é o primeiro em escala global a testar um supertratamento em pessoas infectadas.

Para a CNN, Diaz informou que um paciente não identificado que conviveu com o HIV por pelo menos sete anos está há 17 meses sem sinais do vírus causador da síndrome da imunodeficiência adquirida (aids). Há um ano e meio, ele parou de tomar os medicamentos contra a doença e, desde então, segue sem o microrganismo no corpo.

Mesmo com a pesquisa promissora, o médico alerta que é cedo falar em cura e que há a possibilidade o vírus voltar a se manifestar, portanto, o paciente segue em acompanhamento.

No momento, o tratamento brasileiro aguarda a liberação da Anvisa para que mais testes sejam realizados em 50 voluntários.