Dois terços da população desconhecem AI-5, diz pesquisa

Pesquisa realizada pelo DataFolha no início do mês de dezembro de 2019 detectou que cerca de dois terços da população desconhece o Ato Institucional nº 5 que iniciou o período de repressão do regime militar. A informação é da Folha de S.Paulo.

Datado de 13 de dezembro de 1968, o AI-5 deu poderes, entre outros, para o presidente da República fechar o Congresso Nacional.

Conforme a pesquisa, o AI-5 é desconhecido por 65% dos brasileiros. Estudo anterior realizado em novembro de 2008 pelo mesmo instituto dava conta de que 82% dos entrevistados declararam nunca ter ouvido falar do ato, enquanto 18% disseram que o conheciam.

O AI-5 foi mencionado, em ocasiões diferentes, ao longo de 2019, pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.