Projeto que obriga emissão de recibo de leitura de medidores de água e luz é aprovado em Manaus

Manaus/AM - O Projeto de Lei número 154/2017, de autoria do vereador Jaildo Oliveira (PCdoB), que obriga as concessionárias de água e energia de Manaus a emitir recibo de comparecimento na hora da leitura dos contadores, foi aprovado por unanimidade, durante a sessão plenária da Câmara Municipal de Manaus (CMM), na última segunda-feira (10).

“Esta foi uma forma que encontrei para que o consumidor possa ter a garantia que a medição dos contadores de leituras será feita de forma correta”, justificou o vereador autor da proposta.

A aprovação do projeto, ocorreu com a derrubada de veto do Executivo Municipal. O projeto segue para promulgação.