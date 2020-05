Pias e torneiras instaladas pela prefeitura são furtadas em Manaus

O maior inimigo de Bolsonaro

Manaus/AM - Uma semana após serem instaladas no Centro Histórico de Manaus, pias e torneiras foram furtadas, em atos de vandalismo neste final de semana. O prefeito Arthur Virgílio Neto lamentou os atos “criminosos”. As torneiras e pias têm como objetivo garantir a higienização de pessoas em situação de rua para evitar contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19).

Foram furtadas duas torneiras na praça da Saudade e uma torneira na praça da Matriz, no Centro Histórico de Manaus, todas instaladas na semana passada, fruto da parceria entre a prefeitura e a empresa de abastecimento de água.

“É lamentável que, nessa guerra contra o novo coronavírus, diante de tantos problemas, ainda tenhamos que lidar com esses atos criminosos. Esses equipamentos foram instalados para servir uma população altamente vulnerável e lhes foram tirados por vândalos. Isso nos choca, mas não vamos esmorecer. Faço um apelo aos órgãos de segurança pública para que reforcem o monitoramento nesses locais e à própria população para que faça bom uso dessas torneiras”, disse o prefeito.

Responsável pelo acompanhamento da instalação e uso desses equipamentos públicos, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) esteve com uma equipe técnica in loco para levantamentos das perdas. A Ageman reforça que a iniciativa de instalar os pontos de higienização é de extrema importância para conter o avanço da pandemia, sobretudo entre a população em situação de rua.

A Águas de Manaus garantiu que fará a reposição das pias e torneiras furtadas e dará prosseguimento ao cronograma de instalação de novos equipamentos públicos na cidade. A concessionária reforça, ainda, o compromisso em seguir trabalhando pela cidade nesse momento de pandemia. Qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP.