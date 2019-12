Nova rede de esgoto vai beneficiar 4 mil pessoas em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus e a empresa concessionária Águas de Manaus estão implantando uma nova rede coletora de esgoto no conjunto Dom Pedro, zona Centro-Oeste da cidade. A medida beneficia mil residências e mais quatro mil pessoas e faz parte do plano de expansão, que deve chegar a 80% de esgotamento na cidade até 2030, com investimento de R$ 3 bilhões em dez anos. Nesta sexta-feira, 20, o prefeito Arthur Virgílio Neto acompanhou os serviços no local.

“O esgotamento sanitário é muito necessário em Manaus. Quando cheguei ao governo só havia 4%. Praticamente não se fez. Estamos fechando este ano com cerca de 20%, beneficiando aproximadamente 430 mil pessoas, e queremos encerrar o governo com 30%”, afirmou o prefeito.

Arthur disse, ainda, que os trabalhos feitos pela concessionária devem receber o acabamento com a mesma qualidade do asfaltamento que é executado pela prefeitura. “Esse é um trabalho que eu prezo muito, porque dele depende a qualidade de vida da população”, destacou. “Quanto mais esgotamento sanitário fizermos, mais perto estamos de fazer saúde e melhorar a vida das pessoas e até poupar dinheiro no sistema público de saúde”, completou.

O prefeito afirmou que o investimento em esgotamento sanitário não deverá impactar na expansão da rede de distribuição de água, que já abrange mais de 98% da população. Ele defendeu que esse crescimento deverá ser mantido para acompanhar o crescimento vegetativo da população. No início de seu mandato, há sete anos, mais de 500 mil pessoas não tinham água potável em suas casas, principalmente nas zonas Norte e Leste da cidade. “Não se pode dizer: resolvi. Tem que continuar investindo e acompanhando o crescimento da população. E está se investindo, e muito, porque a gente pensa no futuro”, disse.