Moradora do Monte Horebe banha filho em caminhão-pipa após dias sem água

Os moradores do Monte Horebe estão sem água e energia elétrica após o inicio da reintegração de posse no local. Porém após um pedido da Defensoria Pública, caminhões-pipas foram disponibilizados para a comunidade. Em um vídeo enviado para nossa equipe, mostra uma moradora banhando o filho no local.

Em nota, a Águas de Manaus informou que por se tratar de uma área de ocupação, a comunidade não é abastecida por redes regulares de água tratada da concessionária.

O fato prejudicou os moradores do Viver Melhor II que tiveram o abastecimento interrompido pois as redes feitas pelos moradores do Monte Horebe estavam conectadas no conjunto. O situação porém já foi resolvida.

A ação de reintegração de posse no local completa seis dias, neste sábado (7).