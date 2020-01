Mais de 50 bairros ficarão sem água nesta terça-feira em Manaus

Para promover melhorias na Estação de Tratamento de Água 1 da Ponta do Ismael e nos reservatórios do Mocó e Monte das Oliveiras, a concessionária Águas de Manaus realizará uma parada programada na próxima terça-feira (28). A medida é necessária para a realização de três serviços simultâneos de instalação de equipamentos na ETA, interligação de rede no reservatório do Mocó e melhorias no macromedidor do reservatório Monte das Oliveiras.

As ações do Monte das Oliveiras e do Mocó visam equalizar a pressão de água nos reservatórios e, com isso, reduzir o número de eventuais vazamentos de rede nas áreas da cidade. "Na ETA da Ponta do Ismael, faremos uma melhoria eletromecânica que trará mais segurança operacional a todo sistema, que atende mais de 600 mil pessoas. Com a nova bomba, vamos garantir uma melhor performance e reduzir o número de manutenções corretivas. Isso significa que haverá menos paradas do sistema", explica o coordenador do Centro de Operações da Águas de Manaus, Guilherme Giacometti.

Com a parada programada, o abastecimento nos bairros da zona Centro-Sul e parte da zona Norte e Leste será temporariamente interrompido. Os serviços serão realizados ao longo da madrugada do dia 28 de janeiro e o abastecimento retornará gradativamente até a madrugada do dia 29 de janeiro.

Por conta do trabalho de melhorias no sistema, os seguintes bairros podem apresentar oscilações no abastecimento durante o período:

Parque 10, Conj. Anavilhas, Conj. Castelo Branco, Conj. Jardim Yolanda, Parte Bairro da União, CJ Arthur Reis, Jardim Oriente, Shangrila, Bairro Parque das Laranjeiras, Conj. Jauaperi, Conj. Pindorama, Conj. Meridional, Conj. Parque Tropical, Conj. Belo Horizonte, Conj. Califórnia, Conj. Jardim Itália, Conj. Nova Friburgo, Conj. Vila do Reis, Conj. Novo Horizonte, Conj. Barra Bela, Cond. Ipanema, Conj. Jardim Primavera. Morro da Liberdade, Santa Luzia, Colônia Oliveira Machado, Educandos, São Lázaro, Betânia, Crespo, Vila Humaitá. Conj. Morada do Sol, Cond.João Paulo IV, Cond.Vale do Sol, Conj, Vila Rica, Conj. Monte Libano e Conj. Parque dos Rios II. Nossa Senhora das Graças, Vieiralves, Adrianópolis, Conj. Adrianópolis, Conj. Manauense, Conj. Jardim Amazonas, Conj. Vila Amazonas, Praça 14, Cachoeirinha, São Francisco, Aleixo.

Conj. Ica Paraíba, Conj. Celetra, Raiz, Conj. Costa e Silva, Conj. Eldorado e Hospital 28 de Agosto Presidente Vargas, São Geraldo, Centro, Aparecida, Chapada, Conj. Tocantins e Conj. Haydea. São Jorge, Vila da Prata, Conj. Vitória Regia e Conj. Jardim dos Bares. São Raimundo, Santo Antônio, Conj. Bancários e Gloria e Cond. Portal do Rio Negro. Petrópolis, Parte do Japiim, Jardim Petrópolis, Parte da Raiz, Parte do São Francisco, Japinlândia e São Sebastião. Coroado, Armando Mendes, Conj. Ouro Verde, Tiradentes, Conj. Petros, Conj. Asteca, Conj. Acariquara, Conj. Carijó, Conj. Der-Am e Colina do Aleixo, Res. Parque Verde, Cond. La Ville, Vila Parque, Res. Stillus, Conj. João Bosco e Hospital João Lúcio. Japiim, Conj. 31 de Março I e II, Lagoa Verde, Crespo, Distrito Industrial. São José I e II, Zumbi I e III.

Monte das Oliveiras, Monte Pascoal, Pq. Florestal, Monte Cristo, Com. Luis Otavio, Lot. Fortaleza, Sta. Tereza, Com. Peniel, Lot. Raquel, Vitoria Regia, Vista Alegre, Lot. Agnus Dey e Cidadão XII, Conj. Vila da Barra e Comunidade Nobre.

RESERVE ÁGUA

Por conta da parada programada, a concessionária reforça a necessidade de a população dos bairros abrangidos reservar e fazer o uso consciente de água nos períodos informados. Para minimizar os impactos, atividades que utilizam muita água, como lavagem de roupas, limpeza de casa ou similares devem ser evitadas pela população durante a parada programada. A concessionária ainda disponibilizará carros pipa para abastecer locais prioritários como hospitais, Unidades Básicas de Saúde e escolas na região.

Qualquer ocorrência que necessite intervenção da concessionária deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br, aplicativo Águas APP ou nos pontos físicos nos PAC´s e loja central da rua Leonardo Malcher.