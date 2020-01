Ex-funcionário é detido suspeito de comercializar aparelho furtado da Águas de Manaus

Manaus/AM - Na manhã de quinta-feira (23), por volta das 11h30, policiais civis da Delegacia Especializada em Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações (DECFS), sob a coordenação do delegado Paulo Benelli, titular da unidade policial, prenderam, em flagrante, um ex-funcionário da concessionária Águas de Manaus, de 35 anos, por comercializar um equipamento extraviado da empresa.

Conforme a autoridade policial, o homem foi preso em um shopping center, situado no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital, no momento em que estava vendendo o equipamento, que é utilizado para realizar cortes, bem como realizar o fornecimento de água nas residências.

“O objeto conhecido ‘Xibaguá’, é restrito a concessionária de águas, e a concessionária Águas de Manaus reconheceu o objeto como um dos instrumentos que haviam sido subtraídos da empresa. O equipamento está avaliado em R$ 600, e já foi devolvido à concessionária”, relatou Benelli.

O delegado informou que, na especializada, o indivíduo confessou que sabia que o objeto pertencia à concessionária, porém negou ter sido ele que tivesse extraviado. Durante o depoimento, o homem informou, ainda, que havia comprado o equipamento de um funcionário desconhecido daquela empresa.

Em nota, a Águas de Manaus informou que contribuiu com as investigações realizadas pela DECFS que resultou na prisão do ex-funcionário da empresa e repudia qualquer ação criminosa contra seus clientes.

A concessionária também se coloca à disposição para esclarecimentos por parte das autoridades competentes e busca orientar os usuários dos serviços de água a sempre registrarem ocorrências relacionadas a tentativas de consumação de furtos, roubos, extorsão ou receptação junto à Polícia Civil, por meio de Boletim de Ocorrência (BO), para que tais crimes sejam apurados e os responsáveis identificados.

A Águas de Manaus reafirma seu compromisso com a população e reforça que qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa, deve ser registrada também em canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, WhatsApp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e por meio do aplicativo Águas APP.

O homem foi autuado em flagrante por receptação. Ao término dos procedimentos cabíveis, o infrator foi liberado após pagar fiança no valor de R$ 1,5 mil. Ele irá responder ao processo em liberdade.