Bairros de Manaus vão ficar sem água por dois dias nesta semana

Manaus/AM - Oito bairros e conjuntos de Manaus devem sofrer com falta d´água por dias nesta semana devido a duas paradas programadas no sistema Alvorada. A concessionária Águas de Manaus informou que vai realizar obras de melhorias do sistema e para isso serão feitas as interrupções no fornecimento nesta terça (23) e quinta-feira (25).

No dia 23, os trabalhos iniciam às 19h vão até às 5h de quarta-feira (24). Já a intervenção programada para o dia 25, acontece entre às 6h e às 14h. Em ambos os dias, o fornecimento de água tratada será retomado gradativamente logo após a conclusão do serviço. A previsão é que o abastecimento esteja normalizado na região em até doze horas depois da finalização dos trabalhos.

Os bairros Alvorada I e União, e os conjuntos Ouro Verde, Canaã, João Bosco, Duque de Caxias, Jardim Eucalipto e Parque das Samambaias serão abrangidos pelas paradas programadas e podem apresentar oscilações no abastecimento de água no período.

As intervenções fazem parte de um pacote de obras executado pela concessionária para promover melhorias no abastecimento em áreas da cidade. Nos dias 24 e 25, serão realizadas a substituição de um registro de 500mm, na Avenida Max Teixeira, e a instalação de um registro de 600mm, na Avenida Desembargador João Machado.

Trânsito afetado

A população deve ficar atenta principalmente com a intervenção do dia 23, pois as obras podem impactar o trânsito em duas vias de grande fluxo: na Avenida Max Teixeira, nas proximidades do entroncamento com a Torquato Tapajós (onde ocorrerá a substituição do registro de 500mm) e na Avenida Desembargador João Machado, próximo ao Corpo de Bombeiros, onde será feita a instalação de registro 600mm.

Reserve água

A concessionária Águas de Manaus pede que as pessoas façam uso consciente e se possível, reservem água tratada para o período. Para minimizar os impactos, atividades que utilizam muita água, como lavagem de roupa, limpeza de casa ou similares devem ser evitadas pela população durante a parada programada. A Águas de Manaus vai monitorar o abastecimento de locais como hospitais, Unidades Básicas de Saúde na região abrangida e disponibilizará carros pipa para abastecer estes pontos, caso haja necessidade.