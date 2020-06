Bairros de Manaus ficarão sem água nesta quarta; Veja lista

Sobre eventual operação da PF em Manaus

Manaus/AM – Devido a uma manutenção elétrica nas proximidades do reservatório da rua Goiás, no bairro Cidade de Deus, o fornecimento de água será afetado nos bairros da zona Leste e Norte, nesta quarta-feira (10).

Para garantir a segurança operacional, o sistema hidráulico Cidade de Deus precisará ser interrompido no horário entre 8h e 14h. Por conta disso, os bairros Cidade de Deus I, II, Aliança Com Deus, Alfredo Nascimento I,II, Fazendinha e Santa Bárbara podem apresentar oscilações no abastecimento de água ao longo desta quarta. O fornecimento de água tratada para a região começará a ser normalizado gradativamente, logo após a conclusão do serviço.

A previsão é que o abastecimento no sistema Cidade de Deus esteja normalizado em até seis horas após o restabelecimento da energia elétrica.

Qualquer ocorrência que necessite intervenção da concessionária deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br, aplicativo Águas APP ou nos pontos físicos nos PAC´s e loja central da rua Leonardo Malcher.