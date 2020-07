Veja as melhores formas de resolver manchas de água sanitária na roupa

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

A água sanitária é um aliado poderoso na limpeza. mas também pode ser vilã das roupas. O Casa prática qualitá deu dicas para agir caso a água sanitária manche suas peças de roupa - e como remediar as já afetadas pelo produto.

Detergente e vinagre podem ser a solução para evitar a mancha de água sanitária

Se você acabou de manchar sua roupa, o detergente pode ser uma solução. Primeiro, use água gelada embebida em um pano e dê leves batidinhas na mancha, mas o bastante para deixá-la molhada. Depois, faça uma mistura com água morna e detergente, aplique na mancha e deixe agir por alguns minutos e depois, remova com uma esponja (ela deve estar limpa, ok?). Não tem detergente à mão? Substitua o detergente por vinagre branco e faça exatamente a mesma operação. Seguindo essa dica, você ainda tem uma boa chance de salvar a sua peça!

Bicarbonato de sódio é uma alternativa rápida para não deixar a peça manchar

Você também pode tentar remover ou minimizar a mancha de água sanitária com bicarbonato de sódio. Para isso, faça uma pasta com água e bicarbonato e aplique na mancha. Depois, aguarde secar. Em seguida, pegue aquela escova de dentes que você já não usa mais e esfregue de maneira delicada. Finalize com um pano macio limpo e levemente úmido.

A mancha de água sanitária secou? Tingir pode ser a saída

Caso a mancha já esteja seca ou há muito tempo na roupa, será difícil removê-la. O que você pode fazer é tingir a peça - e, se quiser economizar o dinheiro da tinturaria, pode fazer o processo em casa mesmo. É só comprar uma tintura caseira - pode ser em pó ou líquido - e tingir a roupa em água quente, numa bacia. Provavelmente você precisará de um corante e um fixador, para que a tinta não dissolva nas futuras lavagens.

Que tal customizar?

Uma peça manchada de água sanitária pode virar uma outra peça, nova e muito mais moderna! Como? Desbotar o resto da peça, ou fazer pequenas manchas, pode ser uma solução, mergulhando toda a roupa na água sanitária, enrolada com um elástico ou inteira. Cortar a parte manchada, fazer pequenos rasgos ou usar tachinhas, ou até mesmo um artesanato com tinta acrílica também são ótimas ideias. O importante é não jogar o tecido no lixo. Por isso, use a imaginação e reaproveite a peça como puder!