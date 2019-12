Os benefícios do consumo de água para a saúde; Confira

Beber dois litros de água por dia é fundamental para manter a saúde em dia, mas algumas pessoas têm dificuldades em ingerir o líquido na quantidade adequada.

A nutricionista Roberta Cassani, em parceria com uma empresa fabricante de bebedouros, divulgou dicas importantes para ajudar a incluir a água na rotina e aproveitar os benefícios, agindo desde a prevenção de doenças até mesmo auxiliando de forma crucial na estética do nosso corpo. Confira

1) Ficar atento aos sinais de sede. É importante beber água sempre que sentir sede, pois trata-se de um sinal que o corpo necessita de líquidos para funcionar.

2) Beber água diminui a retenção de líquidos e contribui para a redução do peso. Além disso, de acordo com um levantamento da Universidade Virgínia Tech, nos Estados Unidos, a ingestão de dois a três copos de água antes das principais refeições auxilia no controlo do apetite.

3) A água também ajuda a regular a nossa temperatura corporal por meio do suor, mantendo a temperatura estável, mesmo com variações climáticas.

4) O ser humano consegue sobreviver sem comida por até três semanas. Já sem água, só se sobrevive por apenas três dias, pois 75% do corpo humano é composto pelo líquido.

5) A água mantém equilibrados os níveis de concentração de substâncias no sangue, como o sódio e o potássio, fundamentais para a contração muscular.