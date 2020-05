Vereador denuncia que suposta água contaminada causa alergias em crianças de Manaus

Coronavírus x política e poder

Manaus/AM - O vereador Fred Mota denunciou a empresa Águas de Manaus por supostamente fornecer água sem a qualidade necessária aos moradores do Conjunto Habitacional Viver Melhor, zona Norte. A denúncia foi feita durante a sessão plenária da Câmara Municipal de Manaus (CMM), desta segunda-feira (11).

“No conjunto, o sistema de abastecimento é feito a partir de poço artesiano. Todas as vezes que falta energia, também há interrupção no fornecimento de água e quando o serviço é restabelecido, o líquido possui cheiro forte de cloro. Foram mais de quinze notificações de amigos, todos relatando que as crianças têm apresentando quadros graves de coceira e irritação na pele”, declarou o parlamentar.

Mota também pediu aos colegas vereadores que verifiquem in loco, adotando todas as medidas de proteção contra o coronavírus, a situação do fornecimento e qualidade da água entregue pela empresa prestadora do serviço, no Conjunto Habitacional Viver Melhor.



Nota Águas de Manaus

"Manaus, 11 de maio de 2020 - A Águas de Manaus informa que a água que chega às torneiras dos manauaras passa por um rígido controle de qualidade. Mais de 17 mil análises por mês são realizadas para garantir que a água tratada pela concessionária esteja dentro dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde.

A concessionária Águas de Manaus possui 561 pontos de coleta distribuídos por todas as zonas. Diariamente, equipes do setor de qualidade da água da empresa percorrem esses pontos, realizam análises na hora e coletam frascos de água que são enviados posteriormente para laboratórios. São verificados itens como turbidez, cloro livre, cor aparente, coliformes totais, presença de metais, e presença de microrganismos de origem animal que podem transmitir doenças de veiculação hídrica (diarreia, amebíase, cólera). Esse rígido controle possibilita a distribuição de uma água perfeita para o consumo e atividades diárias.

Nesta segunda-feira, as equipes da empresa estiveram no Conjunto Viver Melhor, para verificar as denúncias sobre a qualidade da água da localidade. Nenhuma anomalia na qualidade da água ou na quantidade de cloro presente foi notada nos testes realizados. A coleta foi realizada em diversos pontos, como o Centro de Produção de Águas Subterrâneas (CPAS) e o reservatório que abastecem o local, além de algumas residências. A concessionária fará novos testes e seguirá monitorando a água da região nos próximos dias.

Diante de qualquer ocorrência, a concessionária orienta que a população acione imediatamente a empresa, através dos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP.

O Viver Melhor também passou por algumas oscilações pontuais de energia elétrica nos últimos meses. A ausência de energia neste sistema, mesmo que por pouco tempo, impacta o abastecimento de água tratada na região. A Águas de Manaus monitora o sistema de abastecimento da cidade 24h por dia a partir de seu Centro de Controle Operacional (CCO). Diante de qualquer ocorrência de falta de energia nas unidades do sistema, a Amazonas Energia é acionada imediatamente, através de um canal direto com o Centro de Operação Integrado (COI), para solucionar eventuais problemas e minimizar o impacto na população."