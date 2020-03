Poços devem ser lacrados para evitar contaminação de 10 mil pessoas em Parintins

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

Manaus/AM - Seis poços tubulares que abastecem o município de Parintins estão contaminados com metais pesados como alumínio, amônia e nitrato, que representam riscos com hemorragias, deficiência renal, câncer e outras ameaças. Em reunião realizada pela Comissão Especial para analisar a situação na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta terça-feira (3), ficou definido o lacre desses poços. Aproximadamente 10 mil pessoas estão consumindo água contaminada em Parintins.

O assunto foi discutido na Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento, presidida pelo deputado SInésio Campos. A contaminação dos poços foi confirmada em laudo divulgado pelo Serviços Geológico do Brasil (CPRM).

Na reunião de hoje, o prefeito Bi Garcia afirmou que o município vai executar o lacre dos poços problemáticos. Mas, para evitar o colapso no abastecimento primeiro está trabalhando com a Seinfra, para realizar a perfilação (filmagem interna) de cinco poços com 120 metros de profundidade que estão desativados para verificar a potabilidade da água e substituir os contaminados.

Prazo estipulado de 60 dias

Contudo o geólogo, Isaías dos Santos, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), recomendou a construção de uma estação de captação e tratamento de águas do Rio Amazonas e desativação dos poços para a solução do problema. “É inadmissível que na maior bacia hidrográfica do mundo os municípios do Amazonas usem poços para o abastecimento. Águas subterrâneas devem ser uma reserva de emergência”.

Bi Garcia ressaltou que as medidas de caráter emergencial são para evitar o colapso no abastecimento. Mas a ideia é trabalhar um projeto com a Seinfra em três eixos: abastecimento de água, tratamento e destinação de lixo e esgotamento sanitário. O que inclui uma nova estação de captação de água no rio.

Diante da apresentação do prazo de 60 dias para tomada de medidas que visam a solucionar o abastecimento de água, o deputado Sinésio Campos deixou claro que o objetivo da Comissão da Aleam é de preservar a saúde da população não só de Parintins, mas também dos demais municípios que enfrentam o mesmo problema. “Não há nenhuma intenção político-partidária. Queremos caminhar juntos na busca de solução para o problema. E, o que for de competência do Estado vamos encaminhar para solucionar urgentemente o problema de abastecimento de água em Parintins”.