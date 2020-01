Comunidade indígena é indenizada após aplicação irregular de agrotóxicos

A Comunidade Indígena Tey Jusu, localizada na cidade de Caarapó, em Mato Grosso do Sul, distantes 270km de Campo Grande, será indenizada em R$ 150 mil após aplicação irregular de agrotóxicos. O fato ocorreu em 2015.

De acordo com site do Sistema Globo, com base em argumentos do MPF, a Justiça Federal condenou o proprietário rural, o piloto agrícola e também a empresa contratada para o serviço em descumprimento às exigências em lei quanto ao limite de aplicação aérea de agrotóxicos em áreas ocupadas pelos indígenas. Na ação, a aplicação irregular dos produtos químicos causou, em crianças e adultos, dores de cabeça e garganta, diarreia e febre.

Ainda de acordo com o site, os réus insinuaram que os índios seriam os culpados pela intoxicação, já que estariam transitando pela área onde os agrotóxicos estavam sendo aplicados. Mas, a justiça considerou laudos em que comprovam a ocupação da comunidade na área e não estavam apenas em trânsito. Eles foram condenados por danos morais coletivos.