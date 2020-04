Erradicação da febre aftosa ganha mais três barreiras no Amazonas

Tensão política cresce e isola governador Wilson Lima

Manaus/AM – A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), implantou três novas Barreiras de Vigilância Agropecuária (BVAs) nos municípios de Novo Aripuanã, Apuí (localizada no Distrito de Sucunduri) e Manicoré (na comunidade de Igapó Açu, na rodovia BR-319).

A iniciativa dá continuidade à execução das metas previstas no Plano Estratégico para o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre da Aftosa (Pnefa 2017-2026) e às ações rumo a Área Livre de Febre Aftosa sem vacinação do Governo do Amazonas.

Com as novas barreiras, o Amazonas passa a contar com sete postos de fiscalização, sendo uma BVA no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, uma em Jundiá (Roraima), uma em Parintins, uma em Humaitá e, agora nos municípios de Manicoré, Apuí e Novo Aripuanã.

Proteção

Localizados de maneira estratégica, os três postos iniciaram nesta segunda-feira (27/04) as ações de fiscalização, com o objetivo de proteger a futura área livre de febre aftosa sem vacinação, no sentido de bloquear o trânsito de animais vacinados para dentro da área delimitada a partir dos 13 municípios do sul e do sudoeste do Amazonas, que fazem parte do Bloco I e que até 2021 poderão ser reconhecidos como áreas livres de febre aftosa sem vacinação.

“É um momento importante e emblemático para a Adaf e para a defesa agropecuária nacional, devido a estarmos iniciando os trabalhos de controle de trânsito de animais, vegetais, produtos e subprodutos em três novos Postos de Fiscalização Agropecuária, para a proteção de nova Área Livre de Febre Aftosa sem Vacinação, composta pelos estados de Rondônia, Acre, parte de Mato Grosso e parte do Amazonas (Bloco I), comentou o diretor-presidente da Adaf, Alexandre Aráujo.