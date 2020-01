No Amazonas, distrito agropecuário ganha complexo comercial e turístico

Manaus/AM - O presidente da Companhia de Desenvolvimento do Amazonas (Ciama), Aluizio Barbosa, apresentou a concepção arquitetônica do Distrito Agroindustrial de Rio Preto da Eva (Darpe) para representantes do grupo multi-institucional que se reúne desde março do ano passado, para estudar e discutir os meios de tornar o Darpe uma realidade, conforme determinação do governador Wilson Lima. A apresentação aconteceu na tarde desta terça-feira (07/01), no auditório da Ciama.

Durante a apresentação, o presidente da Companhia destacou a ampliação da AM-010, a guarita e as áreas de lotes para as indústrias, e uma bola de acesso a um complexo comercial e turístico com estacionamento para 900 carros.

Na parte interna do complexo, Aluizio Barbosa apontou os blocos de educação e inovação, praça de alimentação, restaurantes, lojas, agências bancárias e auditório. Na área externa, chamou atenção para uma torre de observação de 40 metros com elevador e um memorial

“Sugerimos a implantação em etapas, visando à diminuição de custos, priorizando a preparação de uma área para 50 empresas e o complexo comercial e turístico. Assim, conseguiremos ficar em pouco mais de R$ 60 milhões, que foi o valor previsto no início”, acentuou o presidente.

A concepção, apresentada com o auxílio de maquete eletrônica, arrancou aplausos dos presentes, e o prefeito de Rio Preto da Eva considerou o trabalho acima das expectativas. “Parabenizo toda a equipe da Ciama, que se uniu em torno dessa primeira fase. É muito bom ver uma ideia como essa ganhando vida”, comemorou.

Para o secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Renato Freitas, a partir de agora o projeto deve seguir com encaminhamentos por parte do Governo do Estado e da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

“Vamos juntar à concepção da Ciama mais informações concernentes a empregos gerados, atração de investimentos e custos, e tratar das estratégias para o levantamento dos recursos”, adiantou.

O coordenador de Projetos Agropecuários da Suframa, João Lucas Moraes Vieira, também comentou a apresentação. “Trata-se de um projeto muito importante para o desenvolvimento regional e que pode inspirar outros, no Amazonas”.