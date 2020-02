Agricultor nada 11 KM para sobreviver após naufragar no Rio Madeira

O agricultor Braulio Alves Azevedo nadou cerca de 11 quilômetros no Rio Madeira após a embarcação em que ele estava enfrentar ventos fortes e afundar.

Segundo informações, o homem estava em uma rabeta transportando sua produção de bananas quando um temporal atingiu a região e fez o rio ficar agitado, fazendo com que uma grande quantidade de água entrasse no pequeno barco no momento em que ele fazia a travessia no rio, ocasionando o naufrágio.

Braulio contou que nadou pelo rio e que passou perto de uma balsa e de duas canoas, que não prestaram socorro por não ter visto o homem.

O agricultor, já sem força, estava sendo levado pela correnteza, quando um policial que estava em solo firme avistou os braços do homem e realizou o resgate.

O homem passou por procedimentos de primeiros socorros e foi liberado para retornar para casa.