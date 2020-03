Agricultor mata 'amigo' a tiros após briga em bar no Amazonas

Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

Manaus/AM - Uma ação conjunta envolvendo policiais civis, militares e guardas municipais de Caapiranga resultou na prisão, em flagrante, na noite de domingo (08), do agricultor Abílio Lopes Soares, 60, suspeito de assassinar Edilson Pereira dos Santos, que também era agricultor e tinha 40 anos, ocorrido na noite de ontem, por volta das 18h20, na comunidade Canaã, naquele município. O infrator foi preso logo após o delito.

Conforme o delegado Alon Jeferson Michaleski, titular da 32ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Caapiranga, as equipes policiais foram acionadas por populares, que informaram a ocorrência. O delegado informou que, na ocasião do crime, a vítima e o idoso estavam ingerido bebidas alcoólicas juntos quando, em determinado momento, desentenderam-se e iniciaram uma briga.

“Após brigarem, o idoso foi até à casa dele, pegou uma espingarda calibre 28, retornou ao local do fato e atirou contra a vítima que foi a óbito no lugar. Em seguida, Abílio foi detido por populares, amarrado e agredido até a chegada dos guardas municipais, que acionaram as equipes policiais”, explicou o titular da 32ª DIP.

Abílio foi autuado em flagrante por homicídio. O idoso irá permanecer custodiado na carceragem da 32ª DIP, que funciona como unidade prisional, à disposição da Justiça.