Jorge Stempniak de 73 anos, morador no distrito de Jaciaba, em Prudentópolis no Paraná morreu na segunda-feira (30), após ser atacado por uma vaca.

Segundo o UOL, um vizinho chegou a socorrer a vítima acionando uma ambulância.

De acordo com informações da polícia, Stempniak estava no pasto para tratar de uma novilha, quando foi atacado por uma vaca. A vítima ainda recebeu avanços de diversos bois que estavam no pasto.