Homem morre ao ser atingido por galho de árvore enquanto trabalhava no Amazonas

Manaus/AM - Um agricultor de 52 anos morreu depois de ser atingido pelo galho de uma árvore enquanto trabalhava em uma área localizada no Ramal do Maranhense, no município de Presidente Figueiredo.

O homem estaria ajudando um topógrafo e um terceiro indivíduo a executarem um serviço de topografia quando o acidente aconteceu. As testemunhas contam que o agricultor ficou cerca de meio metro para trás enquanto eles analisavam a área.

E que alguns minutos depois ouviram um barulho estranho vindo da motoserras e decidiram checar o que tinha acontecido. Ao se aproximarem, encontraram a vítima jogado no chão agonizando com o galho ao lado.

O socorro foi chamado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morrei na mata. O caso é acompanhado pela polícia.