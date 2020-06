Polícia identifica PM e convidados de festa suspeitos de espancar médica no Rio de Janeiro

O que muda é a patente, não a patética situação na qual Bolsonaro colocou a Suframa

Manaus/AM - A polícia já identificou os integrantes do grupo suspeitos de espancar uma médica no Rio de Janeiro no último fim de semana. Um deles é o policial militar Eduardo Salgueiro, de quem seria o carro danificado pela mulher.

A polícia afirma que todos serão chamados para depor e podem até ser indiciados por tentativa de homicídio, depois deu uma análise médica sobre a gravidade das agressões.

Em uma da imagens da sessão de espancamento capturadas por vizinhos, a médica aparece sendo carregada por um dos agressores enquanto outra mulher arrancava partes do cabelo dela.

Ela levou chutes, socos e em seguida foi jogada no chão, quando desmaiou devido aos ferimentos. Socorrida, ela sofreu fraturas nos braços e joelhos, e teve vários hematomas no corpo e na cabeça.

A confusão foi desencadeada por reclamações da médica sobre o barulho de uma festa proibida que ocorria na casa de vizinho, batizada de ‘Festa da Covid’. Cansada de pedir que os proprietários abaixassem o som, ela se descontrolou e danificou o carro de um dos convidados, que era o policial e foi agredida por ele e amigos.

Um vizinho ainda tentou interferir, mas acabou levando um soco na boca. Tudo aconteceu a metros do Corpo de Bombeiros e a mulher chegou a pedir ajuda para ele, mas os agentes ficaram apenas assistindo tudo, afirma a vítima.

Ela contou ainda que alguns deles haviam participado da festa um pouco mais cedo, mesmo sabendo o que era proibida a aglomeração de pessoas devido ao decreto de isolamento social.