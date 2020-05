Prefeito de Manaus lamenta agressões contra jornalistas durante ato com Bolsonaro  

O maior inimigo de Bolsonaro

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, Arthur Neto, emitiu uma nota repudiando as agressões contra jornalista durante ato pró-Bolsonaro, neste domingo (3), em Brasília.

“Lamento profundamente a agressão a jornalistas, durante manifestação em frente ao palácio presidencial. Esses profissionais da imprensa estavam cumprindo seu papel, o de recolher informações e noticiá-las, de fazer aquilo que a democracia lhes garante. Têm havido fatos lamentáveis. De tudo o que tem acontecido de nocivo, o pior desse “consulado Bolsonaro” é exatamente o fato de nós termos que voltar a discutir democracia no país, que é um valor absoluto, que não deve ser colocada em julgamento e que está acima de todos nós. O Supremo Tribunal Federal (STF) nasceu para servir à democracia, o Congresso Nacional deve servir à democracia e o Executivo tem que se submeter, o tempo todo, às regras da democracia. Então, o pior prejuízo disso tudo é que, de repente, a discussão sobre democracia veio à baila. Desde a transição para a democracia, caminhamos na direção de torná-la intocável, indiscutível e acima de qualquer julgamento, de qualquer conjectura. Se tem algo pétreo no Brasil e que deve ser pétreo no coração dos brasileiros é o respeito à democracia. Esse respeito se traduz também pelo respeito à liberdade de imprensa”, disse.