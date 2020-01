Goleiro Jean tem contrato suspenso com São Paulo após acusações de agredir mulher

O São Paulo anunciou nesta quinta-feira (09), a suspensão do contrato do goleiro Jean até dezembro de 2020, após o jogador ser preso em Condado de Orange, na Florida, suspeito de agredir a esposa, Milena Bemfica com oito socos, enquanto o casal passava as férias nos EUA.

Conforme as informações do Sistema Globo, Jean foi preso em flagrante após Milena pedir ajuda em vídeos publicados em suas redes sociais, em dezembro de 2019. O atleta passou por audiência e foi liberado em seguida.

Ainda de acordo com o site, o goleiro Jean continua sendo processado na Flórida pelo crime de violência doméstica. A justiça americana também determinou que ele mantenha distância da mulher. O goleiro pode manter contato com as filhas, mas sob supervisão de terceiros.

Na época, o São Paulo repudiou as agressões do goleiro à esposa e, em nota, disse que "não tolera e não admite episódios como os que foram noticiados”.

Confira a nota oficial do time

"O São Paulo Futebol Clube comunica que nesta quinta-feira (9) firmou a suspensão do contrato de trabalho do atleta Jean Paulo Fernandes Filho.

O contrato permanecerá suspenso até 31 de dezembro de 2020, período durante o qual o atleta poderá exercer atividades por outras agremiações em condições já estipuladas. Caso o jogador não seja contratado por um outro clube durante este período, o São Paulo Futebol Clube poderá decidir pela rescisão de contrato ao final deste ano de suspensão."