Venezuelano é preso após agredir e ameaçar de morte a companheira em Manaus

Manaus/AM - Um homem, de 26 anos, foi detido na manhã desta quinta-feira (14), suspeito de violência doméstica, na rua Turquesa, comunidade São Lucas, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

Os policiais foram acionados via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) com a informação de caso de agressão e violência doméstica. A equipe foi ao local mencionado na denúncia e ao chegar, fez contato com a vítima, uma venezuelana de 22 anos, que relatou ter sido agredida e ameaçada de morte pelo seu companheiro, também venezuelano.

Diante dos fatos, o suspeito foi detido e conduzido à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) para os procedimentos cabíveis.