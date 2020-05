Mulher se revolta ao apanhar de marido e revela esconderijo de drogas dele para polícia

Não ao lockdown em Manaus

Um homem 25 anos foi preso na madrugada de segunda-feira (4) por ter espancado a esposa e por guardar drogas em sua residência, o caso aconteceu em São Paulo.

Policiais informaram ao site Globo que faziam patrulhamento quando se depararam com uma mulher com o rosto ensaguentado carregando uma criança no colo. Ela contou aos militares que o companheiro chegou em casa durante a madrugada e a agrediu sem dar explicação.

Ela pediu que um dos militares a acompanhasse até o interior da residência para pegar alguns pertences, e mostrou onde o companheiro escondia drogas e o dinheiro das vendas dos entorpecentes. Os policiais localizaram porções de drogas e a quantia de R$ 582, sendo que 28 notas de R$ 10 eram falsificadas.

A vítima foi encaminhada para o IML para fazer exame de corpo de delito, enquanto a droga e a quantia em dinheiro foram apreendidas pela polícia. O caso foi encaminhado à Delegacia.