Médica é agredida por marido de grávida em trabalho de parto

A médica obstetra Scilla Lazzaroto, 46, foi agredida com voadora, socos e pontapés por Wagner Quevedo, 27, marido de uma paciente em trabalho de parto. O caso aconteceu em Pelotas, Rio Grande do Sul.

De acordo com o Uol, as agressões ocorreram após a médica informar que o casal teria que esperar 3 horas para o nascimento: "Eu vi que ela estava muito nervosa e ele também, daí eu sugeri: 'quem sabe a gente faz uma cesárea?' Quando eu disse isso ele surtou. Começou a gritar: 'a senhora é uma torturadora! uma torturadora!'. Eu disse que ele não podia gritar daquele jeito e quando eu fui em direção à porta ele segurou a capanga e disse: 'eu tenho uma 38 e uma 42 aqui. Eu vou te dar um tiro.' Eu disse para ele: 'olha, eu preciso atender a sua mulher. Não tenho medo de revólver. Se tu me matar, quem vai atendê-la?", disse a vítima.

Quando a obstetra estava saindo no corredor, o homem deu uma voadora em suas costas e começou a agredi-la. Após ser contido por pessoas no local, ele fugiu do hospital.