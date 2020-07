Ex de Gabriel do Borel relata que foi puxada pelos cabelos por não querer transar

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

A MC Illana, ex-namorada de Gabriel do Borel que denunciou o DJ por lesão corporal e pediu uma medida protetiva afirmou que foi a sua mãe que a levou à Delegacia da Mulher, após flagrar os hematomas em seu corpo dois dias após a agressão.

Illana conta que após o ocorrido na casa da mãe do funkeiro, retornou para onde mora, em Duque de Caxias, e não conseguiu dormir mesmo com remédio que ela toma para Transtorno de Ansiedade Generalizado (TAG). Ela não falou nada no dia seguinte e com medo, bloqueou o ex em todas as redes sociais e WhatsApp.

No sábado, dia 27, quando encontrou a mãe novamente para comemorar o aniversário do irmão em casa, os hematomas ficaram visíveis. “Coloquei uma saia e fui. Não me toquei dos hematomas. Assim que minha mãe bateu os olhos, quis saber o que era aquilo. Quando acabou o parabéns, ela me levou para a delegacia”, disse.

Não foi a primeira vez

Ainda segundo Illana, essa não foi a primeira agressão de Gabriel. Logo no início do namoro, ele a agrediu após ela se recusar a transar com ele. “Conheci o Gabriel pelas redes sociais. Ele me mandou mensagem sobre trabalho e ficamos próximos. Uma semana depois, ele me chamou para jantar na casa dele. Ele estava morando num apart-hotel na Barra da Tijuca [antes de voltar para a casa da mãe] e eu moro em Duque de Caxias. Alguns dias depois, ele me pediu em namoro porque disse que queria algo mais sério, com segurança, porque estávamos no meio da quarentena. Aceitei.

"Umas duas semanas depois, comecei a notar que ele é muito possessivo. Mexia no meu celular, só me ligava por chamada de vídeo, botava o ouvido no meu telefone pra saber se era voz de mulher ou homem... Nesse dia, ele contou que tinha clonado meu telefone. Fiquei muito chocada e discutimos. Como sofro de ansiedade, preciso tomar remédio para dormir. Nesta noite da primeira discussão, tomei um para poder descansar. Estava na casa dele há alguns dias. Por volta das três da manhã.ele me acordou e queria transar. Como eu me recusei, ele me mandou ir embora. Puxou meu cabelo e eu disse que aquilo era agressivo. Ele botou minhas coisas para fora do apartamento e sequer me ajudou a chamar um carro”.

Quatro dias depois, ele se disse arrependido: “Ele me pediu desculpas e disse que não faria aquilo de novo, que perdeu a cabeça e que gostava de mim. Cedi porque pensei que ele podia não saber se relacionar, já que me disse que fui sua primeira namorada de verdade. Relevei e voltamos. Depois, ele me chamou para passar o resto da quarentena na casa da mãe dele e eu topei. Quando a gente gosta, acredita que o outro pode mudar. Eu não sabia o que era um relacionamento abusivo”.

Dorme em um lugar diferente a cada dia

“Estou com medo. Ele sabe onde eu moro e não sei do que alguém que é capaz de fazer o que fez comigo, me machucado e me agredido, pode fazer agora”, afirma: “A sorte é que tenho o apoio da minha família”.

Recebeu ligação de Gabriel

“Quando atendi, ele disse que não tinha feito nada de errado e que eu podia fazer o que quisesse. Que eu só queria fama. Olha, já namorei gente muito mais famosa e nunca expus isso na mídia. O que aconteceu comigo é algo muito feio e me dá vergonha. Procurei me culpar para não acreditar no que aconteceu. Depois, percebi que eu não fiz nada para merecer esses hematomas. Que sirva de alerta para outras mulheres que estejam passando por isso ou que possam vir a passar para jamais se calarem”.