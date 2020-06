Embriagado, homem imagina que está sendo traído e tortura companheira em Manaus

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

Manaus/AM - Uma mulher identificada como M.S, de 19 anos, foi parar em um hospital em Manaus, após ter sido torturada pelo próprio companheiro, que chegou em casa embriagado e a torturou na frente do filho do casal, de 4 anos.

Segundo informações da vítima, ela estava com a criança em casa, quando o esposo chegou, embriagado, afirmando que ela estava com outro homem dentro do imóvel. Foi iniciada uma discussão e o suspeito pegou uma faca e começou a ferir a vítima, e ameaçar de morte a esposa e o filho, afirmando que após cometer o crime, iria se matar.

O suspeito então, fechou a casa e solicitou uma corrida de transporte por aplicativo, e ao chegar nas mediações da avenida Timbiras, no bairro da Nova Cidade, o homem abriu a porta do veículo e começaram a brigar novamente. A vítima conseguiu se soltar do agressor e correu até o comércio onde uma de suas irmãs trabalham. O suspeito fugiu levando a faca usada no crime.

A mulher foi encaminhada para o hospital Platão Araújo, onde precisou por procedimentos clínicos e enfaixar a cabeça e braços por conta dos ferimentos. Em seguida, foi levada por um familiar para a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), e deve solicitar uma medida protetiva contra o autor das agressões, que ainda não foi preso.