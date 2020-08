Bêbado, homem é preso após agredir a companheira em Manaus

Manaus/AM - Policiais Militares, por meio da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), neste domingo (9/8) detiveram um homem de 30 anos, suspeito de praticar violência doméstica em sua companheira, no Loteamento João Paulo, Jorge Teixeira.

Segundo relatos policiais, por volta das 10h, a viatura foi acionada pelo Serviço de Área da Cicom para deslocar-se à rua Cruá (ant. São Matheus) no bairro Jorge Teixeira, para atender ocorrência de violência doméstica. Chegando ao local informado, foram recebidos pela vítima, de 24 anos, na qual relatou que foi ameaçada pelo suposto agressor, que a ofendeu verbalmente e à empurrou e que se encontrava no interior de sua residência com sintomas de embriaguez.

Após a autorização da vítima a guarnição adentrou em sua residência onde encontraram o suposto acusado dentro do quarto.

Feita a busca pessoal no mesmo, nada foi encontrado, sobre a denúncia, o homem confirmou a prática da conduta ilícita.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à DECCM para os procedimentos cabíveis.

Leo Maria da Penha completa 14 anos - No dia 7 de Agosto, a Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha, completou 14 anos, e a Polícia Militar alerta para a importância de denunciar o agressor, para enfrentar esse quadro alarmante. A denuncia funcionam como um freio inibidor da violência que, muitas vezes, impede o mal maior: o feminicídio.

Se você é vítima de violência doméstica ou conhece alguém que sofre qualquer tipo de violência, acionar socorro pelo 190, no momento da violência, ou denunciar casos através do 181, o Disque-Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).