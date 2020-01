Irmã de Victor Chaves defende cantor e dispara sobre ex-cunhada: 'desequilibrada'

Em sua rede social, a irmã do cantor Victor Chave, Poliana Chaves , em um longo texto no Instagram desta sexta-feira (17), destacou as principais qualidades do irmão e em seguida comentou sobre as acusações que o cantor teria agredido a ex-esposa, Poliana Bengatini.

No post, Paula escreveu “O que houve foi uma tentativa de contenção à uma mulher que estava em surto emocional, fato que nunca houvera antes, ocorrido em nossa família e de tal maneira, tão descontrolada. Uma pessoa que estava convivendo conosco pouco tempo e que trouxe uma carga emocional e um comportamento estranho, de invadir uma casa, um quarto, um banheiro, de uma mulher mais velha (minha mãe) e quebrar objetos de vidro pela casa, podendo ter se machucado, ou nos machucado. No mínimo, minha mãe merecia mais respeito. Ainda fez um bolo de aniversário e recebeu a ex-nora em sua casa na noite anterior com carinho” iniciou Paula..

Em outro momento do texto, a irmã do cantor duvida da versão da ex-cunhada sobre os chutes que recebeu de Victor, ela segue comentando "Fico me perguntando, qual o motivo para tamanho surto, sendo que sempre foi tratada com respeito. Ainda mentiu dizendo que levou vários chutes na barriga. Em qual vídeo isso aparece? Gostaria que a minha ex cunhada, explicasse para a mídia em momento ela recebe vários chutes que ela alega na queixa que fez a priori! Onde está o vídeo dos vários chutes?“

Para finalizar, Paula Chaves cobra um pedido de desculpas pelo que as acusações causaram na vida do sertanejo e ela complementou "Deveria se desculpar, por ter provocado tamanho caos na vida de um artista digno de sua posição. Ameaçou sair para rua, no dia do ocorrido, com uma bebê de colo, sem nenhuma segurança e controle emocional. Deveria se desculpar, pois o pai dos filhos dela é um pai presente e que participa da educação dos filhos com honra (ela sabe do que eu estou falando). Deveria se desculpar porque, por pouco, não nos machucamos com os cacos de vidros que ela quebra pela casa!”. “Fica a pergunta: Porquê ela tornou pública, uma nota afirmando que ele não a agrediu e nem a agrediria? Força meu irmão! A verdade é e sempre será um alicerce!”.

O cantor Victor Chaves foi condenado a 18 dias de prisão por agredir a ex-mulher, Poliana Bengatina.