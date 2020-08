Após agredir venezuelano, suposto policial é preso em Manaus

Um homem que se identifica como cabo da Polícia Militar foi preso após se envolver em uma briga com um venezuelano, Luiz Domingos Lopes Rodrigues, 39, na Marina do Davi, no bairro Tarumã, na manhã dessa segunda-feira (10).

O estrangeiro conta que estava no local trabalhando quando o suposto policial surgiu só de sunga visivelmente alterado e começou a ofendê-lo gratuitamente.

Os dois iniciaram uma discussão e acabaram partindo para a agressão, a polícia foi aciona e ambos foram presos e encaminhados ao 19º DIP.

Ao ser detido, homem que iniciou a confusão exigia falar com o governador Wilson Lima e com o comandante da Polícia Militar.

O acusado não portava documentos e segue na delegacia. A identidade dele ainda não foi checada.