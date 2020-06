PMs são filmados durante sessão de espancamento a adolescente em São Paulo

STJ coloca Wilson Lima no centro de investigação

Um jovem foi agredido com chutes, socos e cassetetes por policiais militares na madrugada deste sábado (13). O caso aconteceu em São Paulo e repercutiu nas redes sociais após as agressões terem sido filmadas por moradores da área.

Na ocasião, o jovem teria sido rendido e agredido diversas vez por PMs do 43º batalhão. Para se defender, ele teria dito que era trabalhador e que estava na casa da namorada. Após as agressões, a vítima teria sido levada a uma unidade de saúde do bairro. De acordo com o site UOL, as agressões ocorreram por volta de 04h, mas o rapaz só foi apresentado na delegacia às 09h40.

A Polícia Militar de São Paulo informou que um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para apurar a conduta dos policiais militares. A Corregedoria da PM também já acompanha o caso.