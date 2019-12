Suspeito de agredir mulher em bar de Manaus, presidente do Sinpol tentou agredir policiais

Manaus/AM - Novos vídeos que começaram a circular pelas redes sociais mostra o presidente do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado do Amazonas (Sinpol-AM) Jaime Lopes dos Santos Filho bastante agressivo com os ‘colegas’ policiais. Jaime foi detido suspeito de agredir uma mulher e seguranças dentro da casa de show Axerito, na madrugada deste sábado (21).

Nas imagens, o presidente do Sinpol chega a “agarrar" o colete de um policial, que atendeu a ocorrência, para não ser levado preso. Em um certo momento ele tenta agredir o policial com um soco. Uma grande confusão se forma no local até o homem ser imobilizado.

Em um outro vídeo ele aparece na delegacia ainda alterado e desacatando os policiais. O caso foi encaminhado para a Delegacia Geral, informou o Tenente Dantas Soeiro.