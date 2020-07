Oficial de Justiça é agredido a socos por advogado ao tentar confiscar carro em Manaus

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

O oficial de Justiça, José Ribeiro Bonfim e o funcionário de um banco foram agredidos durante a apreensão de um carro na tarde dessa sexta-feira (17), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte.

Na ocasião, a dupla se apresentou a mulher que estava no veículo e a informou sobre uma ordem de confisco do mesmo por falta de pagamento. A mulher não aceitou entregar o carro e acionou um homem que chegou ao local visivelmente alterado e partiu para cima do oficial de Justiça e desferindo vários socos.

O bancário reagiu e tentou defender o oficial. Ele saiu do carro, jogou o agresso no chão e uma grande confusão se formou no local. Foi necessário a intervenção de populares para acabar com a briga.

Em nota o Sindicato dos Trabalhadores da Justiça do Estado do Amazonas afirma que o\ agressor foi identificado como o advogado Richard Regimar. Após a briga, ele e a mulher fugiram com o carro que deveria ter sido confiscado.

O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas (OAB-AM), afirmou que vai entrar com uma representação junto ao órgão pedindo a punição de Regimar.

O Sintjam também se manifestou e repudiou a situação reiterando que as vítimas estavam apenas cumprindo “o seu papel, sendo amparado por lei”. Eles também pediram rigor na punição dos envolvidos.