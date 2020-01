Empresário persegue e agride a ex em Alagoas, mas acaba preso em Manaus

Manaus/AM - Um empresário de 24 anos, foragido do estado de Alagoas. Foi preso manhã desta segunda-feira (20), por volta das 9h, por policiais civis da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), em cumprimento de mandado de prisão preventiva por ameaça e violação de domicílio combinadas com violência doméstica. A vítima é a ex-companheira dele, uma jovem de 23 anos de idade. O homem foi preso na casa onde mora, situada na rua Pico das Águas, bairro São Geraldo, zona centro-sul de Manaus.

Conforme a delegada Débora Mafra, titular da unidade policial, o ex-casal viveu junto durante seis anos, e tem um filho. A vítima denunciou o homem na especializada em 2016, por lesão corporal, e em 2017 o denunciou, novamente, pelo mesmo crime e ameaça, no qual ocasionou medidas protetivas. Ainda segundo Mafra, a vítima se mudou para o estado de Alagoas e lá, procurou novamente a Justiça, pois o ex-companheiro a havia procurado outra vez.

“A vítima foi morar em Alagoas, mas o empresário decidiu visitar o filho que estava com a mulher, e nessa visita aconteceu a violação de domicílio e ameaça, combinadas com violência doméstica. Então, ela procurou a Justiça de Alagoas e, no dia 25 de novembro de 2019, foi expedido o mandado de prisão preventiva em nome dele, pelo juiz Durval Mendonça Júnior, do Juízo de Direito da Vara do Único Ofício de Piranhas (AL)”, disse a titular da DECCM.

Procedimentos – Após os trâmites cabíveis na especializada, o homem será encaminhado para a audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da cidade, onde ficará à disposição da Justiça.