Homem é preso por descumprir medida protetiva e invadir casa da ex-mulher no Amazonas

Manaus/AM - Policiais civis da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Borba, sob a coordenação da escrivã Carla Vieira, que está respondendo interinamente pela titularidade da unidade policial, em ação conjunta com policiais militares lotados no município, prenderam em flagrante, na noite de quarta-feira (12/02), por volta das 20h30, Romildo Fonseca, 25, por descumprimento de medida protetiva, a favor da ex-companheira dele, uma empregada doméstica de 31 anos.

De acordo com a gestora, o autor foi preso no bairro Nossa Senhora Aparecida, naquela cidade (distante 151 quilômetros da capital), após invadir a casa e tentar agredir a ex-mulher, que havia realizado um parto cesariano, há vinte dias.

Ainda de acordo com a gestora, o genro da vítima, que estava na residência no momento da agressão, travou luta corporal com Romildo, quando ambos acabaram caindo em cima da criança recém-nascida, que foi encaminhada para uma unidade hospitalar da região, onde recebeu os primeiros atendimentos.

“O conselho tutelar foi acionado e, posteriormente, nos avisou sobre o ocorrido e, principalmente, a respeito da situação da criança que estava hospitalizada, após ter sido machucada durante a tentativa de agressão por parte de Romildo à ex-mulher. A recém-nascida fez corpo de delito, pelo qual o médico constatou que ela estava sem reação de choro, dispneia e dificuldade respiratória. Estamos investigando se foi uma fatalidade ou o indivíduo tinha intenção de machucar a criança”, informou a escrivã Carla Vieira.

Procedimentos – Romildo foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial do município, o infrator irá permanecer preso na carceragem da delegacia, à disposição da Justiça.