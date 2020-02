Acusado de agredir ex-mulher, goleiro Jean surge com nova namorada

O goleiro Jean, acusado de agredir a ex-mulher, Milena Bemfica, em dezembro do ano passado, durante as férias do casal nos Estados Unidos, está curtindo um novo romance.

Segundo o colunista Léo Dias, Jean está namorando a digital influencer Shay Victorio. A blogueira faz várias postagens de casal, mas evita mostrar o rosto do jogador. Em um dos vídeos publicados pela influencer, ela exibiu as tatuagens do atleta e ele está retribuindo os posts da moça com vários comentários usando emojis de coração.

Em entrevista recente à colunista Fábia Oliveira, a ex-esposa do goleiro, Milena Bemfica atribui as agressões que sofreu à blogueira Shay. "Como estávamos com tudo pago, resolvemos viajar assim mesmo. Lá, foi tudo bem, transamos três vezes e uma noite, quando fui pegar o tablet para mexer na internet, ele brigou comigo. No auge da discussão, eu disse que ia mandar uma mensagem para tal namorada, falei o nome dela e tudo e aí ele me agrediu”, revelou.

Milena preferiu não levar o caso à justiça brasileira para preservar as filhas que tem como o jogador.