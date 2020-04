Homem é espancado por populares e preso após agredir companheira em Manaus

‘Volta AI-5’. A loucura está nas ruas

Manaus/AM - Um homem foi detido na tarde deste domingo (19), por policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por violência doméstica cometida contra a companheira, no bairro Grande Vitória, zona leste da capital amazonense. Na ação, os policiais resgataram o suspeito, que estava sendo espancado por populares depois de cometer a agressão.

Segundo a cicom, o policiais foram acionados por volta das 13h30, via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), para atender a ocorrência na rua Andradina, loteamento Cidade do Leste, no bairro Grande Vitória, na qual um homem teria agredido a companheira e que populares haviam interferido e passado a espancar o agressor.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram e efetuaram a detenção do homem que estava sendo agredido. Questionado, ele confessou que havia agredido sua companheira, e que havia sido espancado pelos populares.

Diante dos fatos, os policiais foram até a residência do homem, onde se encontrava a sua companheira, sendo ambos conduzidos primeiramente ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Machado, para atendimento médico, e em seguida à Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher (DECCM), para as providências cabíveis.