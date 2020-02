Homem é preso por ameaçar com faca e bater na própria mãe em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 29 anos, que não teve o nome divulgado, ameaçou com uma faca e chegou a agredir a própria mãe de 55 anos, na tarde de segunda-feira (17), na rua Antônio Peres de Campos, no bairro Novo Israel.

De acordo com a polícia, o homem estaria sob efeito de entorpecente e durante as agressões chegou a derrubar a vítima no chão.

A polícia disse ainda, que o homem foi contido pelos seu familiares que o amarraram em uma corda e acionaram a polícia/ Ele foi levado à Delegacia Especializada em Crimes Contra à Mulher (DECCM), onde foi ouvido e encaminhado para audiência de custódia.