Em Manaus, filho é preso em bar por suspeita de maus tratos contra idosa de 85 anos

Manaus/AM - Um homem de 47 anos, foi preso nesta quinta-feira (02), por suspeita de maus tratos, negligência e apropriação indevida da renda da própria mãe, uma idosa de 85 anos. O crime ocorreu no bairro Cidade de Deus, zona norte da capital.

De acordo com a polícia, as diligências, em torno do caso, tiveram início após denúncias anônimas feitas no prédio da Especializada, informando que o homem estaria se apropriando da renda da idosa. Além disso, indivíduo tratava mal, proferia ofensas e deixava a idosa em situação vulnerável, na residência.

“Nos deslocamos ao endereço delatado para averiguarmos a veracidade da denúncia e confirmamos o delito. Na casa, encontramos a idosa em situação de negligência. Não havia alimentos e o filho utilizava o dinheiro da pensão para consumir bebidas alcoólicas. Em seguida, conseguimos localizá-lo e efetuarmos a prisão dele em um bar, naquele mesmo bairro”, disse Andréa Nascimento, delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso (DECCI).

O homem foi levado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde deverá passar por audiência de custódia via videoconferência, devido a pandemia do novo coronavírus.