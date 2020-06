Mecânico suspeito de espancar esposa é preso dentro de oficina no Amazonas

Sociedade precisa reagir à censura na internet

Manaus/AM - Um mecânico de 30 anos foi preso nessa quarta-feira (3), no município de Rio Preto da Eva, no Amazonas. Ele é acusado de espancar a própria esposa, uma jovem de 27 anos.

Segundo a vítima, as agressões aconteciam corriqueiramente na residência do casal. Cansada da situação, a jovem decidiu denunciar o companheiro que acabou preso no local onde trabalha, no KM 79 da rodovia AM-010.

O homem foi enquadrado na lei Maria da Penha e vai responder por violência doméstica. O caso foi registrado no 36º DIP da cidade.