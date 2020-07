Pitbull tem patas decepadas após ser torturado e amordaçado com arame farpado

Impeachment e jogo de poder

Um cachorro da raça pitbull de 2 anos, que atende pelo nome de Sansão, teve as duas patas traseiras decepadas na última segunda-feira (6). Dois homens vizinhos da empresa onde ele ficava são suspeitos do crime.

De acordo com o dono do animal, ele teria pulado o muro da empresa e brigado com o cão dos suspeitos. Como vingança, a dupla teria cortado as patas de Sansão com uma foice. O animal ainda chegou a ser amordaçado com arame farpado.

Um dos suspeitos chegou a ser ouvido pela polícia e foi liberado e o outro fugiu. O Ministério Público acompanha o caso. Sansão vai passar por tratamentos ortopédicos e fisioterápicos.