Homem é preso após espancar esposa e a própria mãe no Amazonas

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Manaus/AM - Um homem de 25 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (15), no município de Tabatinga, interior do Amazonas.

De acordo com a polícia militar, policiais faziam patrulhamento ostensivo de rotina quando foram acionados pelo Centro de Comunicações e de Operações da Polícia Militar (CECOPOM) para averiguar uma denúncia de violência doméstica. A equipe foi ao local e constatou a veracidade do fato. As vítimas foram uma mulher de 52 anos e outra de 24 anos, mãe e esposa do envolvido, ambas residentes no mesmo endereço da ocorrência.

A genitora informou que foi agredida com empurrões e que o filho dela quebrou a janela do seu quarto, além de agredir a esposa dele com tapas e palavras de baixo calão. Durante a abordagem, a equipe percebeu que o homem estava com visíveis sinais de embriaguez e cortes na mão direita.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido para a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) a fim de que fossem adotados os procedimentos legais.