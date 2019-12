Em Manaus, vizinho irado invade loja e espanca dono com barra de ferro na frente dos filhos

Manaus/AM - Um homem descontrolado invadiu uma loja e agrediu o proprietário José Ribamar da Cruz, com uma barra de ferro na frente da família e de clientes, na av. Cirillo Neves, no bairro Compensa, na Zona Oeste. A agressão ocorreu no último dia 24 de dezembro.

A vítima foi espancada na frente dos filhos pequenos e sofreu ferimentos graves. Ele está internado no Hospital João Lúcio com um coágulo na cabeça provocado pelas pancadas.

De acordo com a esposa da vítima, o agressor é vizinho da família e já teria problemas com Ribamar, porque o mesmo costumava reclamar de o suspeito estacionar carros e caminhões na frente da casa dele todos os dias.

Ao chegar ao local, e encontrar um dos veículos com o pneu furado, o vizinho teria se descompensado e invadiu a loja onde José atendia um cliente. O homem foi golpeado várias vezes na cabeça, sendo acusado de ser o responsável pelo dano ao caminhão.

As criança e a esposa que assistiram a agressão ficaram chocados com a atitude do homem. Ribamar segue internado e corre o risco de ficar com sequelas sérias.

Assim que a vítima foi socorrida, o agressor teria procurado a delegacia e resgatado um boletim de ocorrência alegando legítima defesa. Ele contou ao delegado que Ribamar se armou com um terçado para ferí-lo e só reagiu para se defender.

Testemunhas desmentem a versão e afirmam que a vítima estava distraída trabalhando quando foi surpreendida com os golpes. A polícia vai apurar os fatos, enquanto isso, a mulher de José pede justiça.