Em Manaus, Casa das Correias emite nota de repúdio a agressões contra estudante e demite funcionário

Manaus/AM - A Casa das Correias divulgou na noite desta quinta-feira (27), uma nota sobre o caso do estudante de medicina que teria sido espancado por um grupo de homens, durante o bloco do Vieiralves, no domingo (23) de Carnaval. Na ocasião, a vítima teria tentado defender a prima que estava sendo assediada por um dos agressores. O caso ocorreu no estacionamento da Universidade Nilton Lins, no bairro de Flores, Zona Centro-Sul da cidade. Um funcionário do estabelecimento seria um dos envolvidos no episódio.

Em nota, a empresa ressaltou que "não compactua com qualquer forma de violência e que o funcionário em questão não faz mais parte do quadro de funcionários da empresa".

Confira a nota na íntegra:

"A respeito das postagens veiculadas em redes sociais apontando um de nossos colaboradores como agressor em lamentável evento ocorrido durante o carnaval, a Casa das Correias vem a público informar que o funcionário em questão não faz mais parte do quadro de funcionários da empresa.

Registre-se que a empresa não compactua com qualquer forma de violência, assédio sexual e constrangimentos contra qualquer cidadão e manifesta solidariedade às vítimas do ocorrido".