Seguranças quebram dentes de homem que se recusou a pagar uso do banheiro de restaurante

Um restaurante foi condenado a pagar cerca de R$ 16 mil por danos morais e materiais a um homem que foi agredido na porta do estabelecimento. O caso aconteceu em São Paulo.

Segundo o IG, a sentença é do juiz Paulo Henrique Ribeiro Garcia da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Cabe recurso da decisão. O homem teria entrado restaurante para utilizar o banheiro e na saída foi informado que deveria pagar R$ 8 por usar o sanitário do local, mas ao se recusar teria sido agredido e fraturado o homem sofreu fraturas no nariz, face, queixo, testa, costelas e boca, além de perder dois dentes

"O dano moral é evidente, pois caracterizado pela dor e sofrimento que a vítima sentiu em virtude das lesões decorrentes da agressão. Constata-se, ainda, que as lesões acarretaram sequelas ao autor, com limitações das atividades habituais e profissionais, conforme demonstrado pela prova oral produzida”, escreveu o juiz.

O restaurante em sua defesa argumentou que os supostos seguranças atores da agressão não estão em seu quadro de funcionários e que como era "época de carnaval" é "comum confusão entre participantes”.

O juiz não aceitou as explicações da empresa.